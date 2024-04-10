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Сюжет:

На Украине предрекли трудности боевикам ВСУ на линии фронта в ближайшие месяцы

Представитель ГУР Украины Юсов: ближайшие месяцы на фронте будут непростыми
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Спикер Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов 9 апреля заявил, что следующие несколько месяцев боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет непросто вести боевые действия на линии соприкосновения.

«Ближайшие месяцы будут (для украинских военных. — Ред.) непростыми», — констатировал Юсов во время эфира всеукраинского телевизионного марафона.

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Ранее, 6 апреля, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что у российских войск есть преимущество в авиации, ракетах и артиллерийских снарядах. По его словам, положение украинской армии стало особенно сложным на артемовском, авдеевском и новопавловском направлениях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 3 апреля заявил о необходимости сделать военные поставки блока киевскому режиму обязательными, а не добровольными.

1 апреля американский миллиардер Дэвид Сакс назвал контрнаступление Вооруженных сил Украины одним из крупнейших провалов в истории современности. Он отметил, что ряд американских политиков, которые поддерживали процесс милитаризации Украины, — «просто идиоты, которым не стоит доверять».

Газета Financial Times 28 марта написала, что инициатива на фронте из-за снарядного голода и дефицита живой силы ВСУ остается у РФ. Кроме того, ресурсы Киева были истощены в Артемовске, а потом провалилось украинское контрнаступление лета 2023 года.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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