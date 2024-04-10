Вершинин рассказал о планах РФ направить в суд ООН доказательства зверств ВСУ в Донбассе
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- Вершинин рассказал о планах РФ направить в суд ООН доказательства зверств ВСУ в Донбассе
РФ намерена направить в суд доказательства преступлений украинских военных в Донбассе, заявил в интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
2 февраля Международный суд заявил, что не имеет компетенции принимать решения, касающиеся применения конвенции о геноциде. В своем иске Украина отмечала, что использование Россией силы во время СВО, а также признание независимости ДНР и ЛНР противоречат этому документу.
«[Международный] суд оставил на рассмотрении вопрос о том, совершала ли сама Украина геноцид в Донбассе. То есть украинцы из обвинителей превратились в обвиняемых. Как написали в западной прессе, Киев «забил гол в собственные ворота», — сказал Сергей Вершинин.
Таким образом, «наказать» Россию у Запада и Украины не получилось. Вышло так, что они «наказали» сами себя.
«Теперь мы, конечно, представим суду все доказательства зверств ВСУ и нацбатальонов в Донбассе», — продолжил он.
31 января Международный суд ООН отклонил почти все претензии по иску Украины к России о нарушении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в Донбассе и Крыму.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Мы представим суду все доказательства зверств ВСУ и нацбатальонов в Донбассе»