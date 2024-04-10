Украина вслед за Россией запросила заседание МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Просьбы о проведении специального заседания по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в адрес Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) поступили от России и Украины. Об этом 9 апреля сообщается на сайте агентства.

Уточняется, что запрошенное заседание пройдет в австрийской столице Вене уже на этой неделе.

«Совет управляющих МАГАТЭ проведет заседание в штаб-квартире агентства в четверг, 11 апреля, в 15:00 по центральноевропейскому времени (16:00 мск. — Ред.)», — указывается в публикации.

Как отмечается, запрос на проведение заседания был отправлен сначала со стороны РФ, а затем Украины.

За последние несколько дней украинские военные несколько раз атаковали ЗАЭС с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 7 апреля прилет одного из дронов был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. Пострадали три человека. За 20 минут до ударов эксперты МАГАТЭ провели на этой территории плановый обход. Глава агентства Рафаэль Гросси назвал эту атаку безрассудной. 8 апреля сбитый БПЛА-камикадзе упал на крышу шестого энергоблока станции.

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, Москва собирается добиться от МАГАТЭ оценок нападений Киева на ЗАЭС. В Кремле подчеркнули, что атаки Киева на станцию — очень опасная провокация.

Кроме того, в ноте, направленной постоянным представительством РФ при международных организациях в Вене в МАГАТЭ для распространения среди членов организации, отмечается, что повреждения ЗАЭС могут привести к катастрофе, члены и руководство МАГАТЭ должны осудить Киев за террористические атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.