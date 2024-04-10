Конгрессмены потребовали от Белого дома отчет о выделенных Украине средствах

В конгрессе США запросили данные у администрации президента Джо Байдена о расходовании выделенных Украине средств. Об этом говорится в обнародованном 9 апреля обращении американских законодателей.

В письме директору бюджетного управления Белого дома Шаланде Янг уточняется, что представители конгресса «испытывают огромные трудности в получении доступа к официальной информации по расходованию бюджетных средств на поддержку Украины».

«Правительство США направляет миллиарды гуманитарной, экономической и военной помощи, чтобы помочь Украине, и американский народ ожидает строгого надзора со стороны Белого дома и полной отчетности», — говорится в письме.

Отмечается, что законодатели «до сих пор в точности не знают, сколько в общей сложности на сегодняшний день США потратили на этот конфликт».

Конгрессмены настаивают, что правительству следует внести в отчетность по Украине дополнительные $900 млн, которые направил Пентагон Украине в виде военной помощи. Законодатели также потребовали, чтобы Белый дом предоставил им всю имеющуюся отчетность касательно выделяемых Киеву средств, а также данные о том, как долго США намерены оказывать такого рода поддержку в будущем.

Ранее, 9 апреля, член сената конгресса США, республиканец от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что в настоящее время траты США на Украину составляют около $80 тыс. каждую секунду, и страна должна отказаться от оказания такого рода помощи.

В свою очередь, член сената конгресса США Эрик Шмитт во время слушаний в сенатском комитете по делам вооруженных сил указал, что на оказание помощи Украине может быть выделено еще $100 млрд.

11 марта Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025-м должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й.

На следующий день помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.