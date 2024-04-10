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Российские артиллеристы рассказали о работе РСЗО «Ураган» в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» регулярно наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). О боевой работе российских артиллеристов в зоне спецоперации 9 апреля рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Зима и весна являются самыми сложными временами года для тяжелой техники, так как листвы на деревьях нет, а следы от колес на земле хорошо заметны. Поэтому хорошо спрятать крупную боевую машину является непростой задачей.

«Используем вот такие масксети как осенне-весенние варианты, маскируем ветками. Где-то даже порой приходится выкопать маленький капонир, ну опять же, чтобы машина вышла из грязи после влажной погоды, после снега, после дождя. Ну и чаще всего — меняем место», — рассказал механик-водитель РСЗО «Ураган» с позывным Тихий.

Смена позиций — основа любой маскировки. И позиций для каждой машины может быть около десятка — несколько для боевой работы, а также промежуточные и основные.

«Такую вот позицию военные называют временной. По сути ее главная задача — после того, как выполнены стрельбы — машина заезжает в небольшой лесок просто, чтобы подождать и быть уверенным в том, что за ней не следят. После определенного времени машина уезжает уже на основную позицию», — сказал корреспондент.

Отдельной сложностью, по крайней мере для «Урагана», является перезарядка, поскольку, в отличие от РСЗО «Град», вручную установить ракеты на этой технике невозможно. Поэтому приходится искать места, где заряжающая и боевая машина будут не так заметны.

Полным пакетом экипажи стреляют нечасто. В первую очередь потому, что цели обычно небольшие — опорный пункт ВСУ или несколько украинских броневиков, на которых достаточно потратить 1–2 ракеты. Однако по крупным и рассредоточенным соединениям противника огонь ведется сразу половиной батареи.

И если одиночную машину боевики ВСУ могут проигнорировать, то сразу несколько, собранных в одном месте, — слишком большая для них угроза.

«Очень важно быстро уехать, потому что если мы попадем по каким-то целям, то, скорее всего, нас вычислят и начнут отрабатывать уже по нам. И наша задача как можно быстрее уехать», — подчеркнул старший наводчик с позывным Рыжий.

Кроме того, украинские военные всё реже стали отвечать артиллерийским огнем. Многие месяцы самый опасный враг российских РСЗО — дроны.

«В данное время сейчас противник меньше работает, их артиллерия. Работают у них FPV-дроны, с воздуха, большая часть с воздуха. Артиллерия их меньше работает. Намного меньше. Видать, уничтоженной техники много у них, нечем работать», — отметил командир батареи РСЗО «Ураган» с позывным Байкал.

В ближайшие дни в ДНР уже появится первая листва и укрывать технику станет значительно проще. Времени на маскировку будет уходить меньше, а значит скорость работы реактивной артиллерии значительно вырастет.

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Ранее в этот же день, 9 апреля, в Минобороны сообщили, что расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» уничтожили скопление техники ВСУ на южнодонецком направлении. Один из российских военных также отмечал, что в последнее время Украина реже применяет артиллерию, поскольку много техники было уничтожено.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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