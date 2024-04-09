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Белый дом подтвердил отсутствие помощи РФ со стороны Китая в связи с СВО

Белый дом подтвердил, что Китай не оказывает России военной помощи в связи с СВО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Администрация США не обнаружила доказательств того, что Китай оказывает прямую военную помощь России в связи со спецоперацией на Украине. Об этом 9 апреля сообщил на брифинге помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы не видели никаких доказательств того, что они [Китай] оказывают прямую военную помощь России. Но мы выразили нашу обеспокоенность по поводу их вклада в российский оборонно-промышленный комплекс, о чем госсекретарь [США Энтони] Блинкен, как мне кажется, весьма убедительно говорил в Европе на прошлой неделе», — сказал Салливан.

Также его попросили дать комментарий по поводу встречи главы МИД России Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. Салливан ответил, что пока что не может прокомментировать эту встречу или как-то ее охарактеризовать, поскольку «у него не было возможности ознакомиться с ее результатами», добавил он.

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Ранее, 8 апреля, официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Соединенные Штаты не должны осуществлять нападки на нормальные отношения между Россией и Китаем и очернять их. Так она прокомментировала слова главы минфина США Джанет Йеллен, которая пригрозила Китаю последствиями для китайских компаний за помощь РФ. Мао Нин напомнила, что Пекин всегда придерживался объективной позиции по украинскому кризису и продвигал мирные переговоры.

До этого, 5 апреля, сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен на встречах с коллегами из стран Евросоюза и НАТО выразил обеспокоенность из-за углубления оборонного сотрудничества России и Китая. На фоне своих опасений Блинкен попросил коллег из НАТО напрямую поднимать данные вопросы в контактах с Китаем, публично говорить о российско-китайском сотрудничестве и принять меры в отношении компаний из Китая, которые могут укреплять российскую промышленность.

2 апреля телеканал NBC News сообщил со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома, что президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином также заявил о беспокойстве Вашингтона помощью, которую Пекин якобы оказывает Москве на фоне конфликта на Украине. Как отметил в беседе с «Известиями» политолог Роман Зыков, тем самым Байден демонстрирует неуверенность и пытается привлечь всех на свою сторону.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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