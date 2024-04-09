Шеф Пентагона заявил о понимании нежелания РФ вступления Украины в НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин 9 апреля признал, что будь он на месте РФ, то не был бы рад вступлению Украины в военно-политический блок НАТО.

«Будь я Россией, то не хотел бы этого (вхождения Киева в НАТО. — Ред.)», — ответил он на вопрос от американских законодателей в ходе слушаний в сенате США о том, желал бы он на месте Москвы вступления Киева в НАТО.

Кроме того, Ллойд указал, что на месте России, он бы негативно отнесся и ко вступлению Швеции и Финляндии в состав Североатлантического альянса.

8 апреля руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе брифинга указал, что Украина может вступить в НАТО по окончании конфликта.

До этого, 4 апреля, Кулеба после заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров иностранных дел заявил, что Украина заслужила членство в Североатлантическом альянсе. В то же время высказался и Блинкен. Он подчеркнул, что Украина в конечном итоге присоединится к Североатлантическому альянсу, поскольку его члены поддерживают это решение.

В феврале президент России Владимир Путин указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Киева в блок, потому что это прямо угрожает государственной безопасности. Он напомнил, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить ее в состав своих членов.