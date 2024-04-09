Реклама
Прямой эфир
Мир
Сенатор конгресса США заявил о возможном выделении еще $100 млрд Киеву
Мир
Белый дом подтвердил отсутствие помощи РФ со стороны Китая в связи с СВО
Мир
ЕС предоставил Киеву с февраля 2022 года более €88 млрд помощи
Мир
Шеф Пентагона заявил о понимании нежелания РФ вступления Украины в НАТО
Мир
Стало известно о создании штаба НАТО в 140 км от границы с Россией
Мир
Байден продлил на год действие ряда санкций против РФ
Общество
В Новой Москве проводится проверка из-за гибели рыбы в водоеме деревни Дудкино
Происшествия
Спасатели вызволили пенсионерку из полной мусора квартиры под Челябинском
Общество
МВД России объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря
Мир
Банк Англии показал Карлу III новые банкноты с его изображением
Мир
ВКС РФ уничтожили пять мест базирования террористов в провинции Хомс в Сирии
Спорт
Глава WADA назвал ожидаемое количество россиян на Олимпиаде в Париже
Общество
Глава МЧС России Куренков прибыл в Тюмень
Мир
Молдавия отказалась выносить на референдум вопрос о присоединении к Румынии
Мир
Байден заявил о намерении Трампа заставить Украину пойти на уступки территорий
Происшествия
Проживавшего в подвале с отцом и братьями «маугли» нашли в Петербурге
Сюжет:

Стало известно о попадании в зону подтопления всей застройки вдоль Урала и Сакмары

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В потенциальную зону подтопления в Оренбургской области попадает вся застройка вдоль рек Урал и Сакмара. Об этом 9 апреля заявил губернатор региона Денис Паслер в официальном Telegram-канале.

«Сомневаетесь — лучше покинуть жилье и переждать пик паводка в безопасном месте. До отъезда необходимо отключить электричество и перекрыть газ», — говорится в тексте сообщения.

Паслер также напомнил жителям региона, что для эвакуации необходимо вызвать специалистов службы 112. Пункты временного размещения (ПВР) подготовлены в Оренбурге и Оренбургском районе.

Прогноз наводнений – 2024 в России: где и когда чаще всего происходят
Карта опасных явлений на реках России

Ранее, 9 апреля, Паслер уже выпустил предупреждение о срочной эвакуации местных жителей из-за резкого повышения уровня реки Урал. Вода достигала отметки 931 см, что на 1 см выше отметки «опасно».

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала район Старый Город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

Из-за ситуации в городе госпитализировали шестерых взрослых и двоих детей, но их состояние не вызывает опасений. В регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС РФ заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Паводки в регионе изначально прогнозировались как аномальные, но на сложившуюся критическую ситуацию повлияли меры, принятые местными властями.

9 апреля в Оренбурге в 8:40 мск прозвучала сирена, оповещающая жителей о требовании властей немедленно эвакуироваться из города. В зоне потопления несколько поселков и СНТ. Они находятся в поймах рек Урал и Сакмара. Мэр Сергей Салмин не исключил объявления экстренной эвакуации. Корреспондент «Известий» показала кадры затопленной набережной в Оренбурге.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024