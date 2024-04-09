Стало известно о попадании в зону подтопления всей застройки вдоль Урала и Сакмары

В потенциальную зону подтопления в Оренбургской области попадает вся застройка вдоль рек Урал и Сакмара. Об этом 9 апреля заявил губернатор региона Денис Паслер в официальном Telegram-канале.

«Сомневаетесь — лучше покинуть жилье и переждать пик паводка в безопасном месте. До отъезда необходимо отключить электричество и перекрыть газ», — говорится в тексте сообщения.

Паслер также напомнил жителям региона, что для эвакуации необходимо вызвать специалистов службы 112. Пункты временного размещения (ПВР) подготовлены в Оренбурге и Оренбургском районе.

Ранее, 9 апреля, Паслер уже выпустил предупреждение о срочной эвакуации местных жителей из-за резкого повышения уровня реки Урал. Вода достигала отметки 931 см, что на 1 см выше отметки «опасно».

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала район Старый Город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

Из-за ситуации в городе госпитализировали шестерых взрослых и двоих детей, но их состояние не вызывает опасений. В регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС РФ заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Паводки в регионе изначально прогнозировались как аномальные, но на сложившуюся критическую ситуацию повлияли меры, принятые местными властями.

9 апреля в Оренбурге в 8:40 мск прозвучала сирена, оповещающая жителей о требовании властей немедленно эвакуироваться из города. В зоне потопления несколько поселков и СНТ. Они находятся в поймах рек Урал и Сакмара. Мэр Сергей Салмин не исключил объявления экстренной эвакуации. Корреспондент «Известий» показала кадры затопленной набережной в Оренбурге.