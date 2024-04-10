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Белый дом сообщил об обсуждении с конгрессом перспектив продолжения помощи Киеву

Салливан: Белый дом обсуждает с конгрессом перспективы продолжения помощи Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Администрация президента США Джо Байдена продолжает обсуждать с руководством американского конгресса перспективы согласования дальнейшей финансовой помощи Украине. Об этом 9 апреля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан брифинге для журналистов.

«Администрация Байдена и команда спикера Палаты представителей конгресса США Майка Джонсона, а также ряд других политиков, продолжают обсуждение возможности согласования двухпартийного законопроекта», — сказал на брифинге помощник американского президента.

По мнению Салливана, одобренный верхней палатой американского законодательного органа законопроект может заручиться поддержкой «большинства в палате представителей, если он будет вынесен на голосование».

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Ранее, 9 апреля, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в странах Запада растет объективная усталость от бремени в виде финансирования Украины, и это не является выдумкой российской пропаганды. Дипломат отметил, что рядовые американцы не понимают, почему они должны упорно трудиться и платить налоги, которые затем будут направлены на финансовую и военную накачку далекой восточноевропейской страны.

В этот же день член сената конгресса США, республиканец от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что в настоящее время траты США на Украину составляют около $80 тыс. каждую секунду, и страна должна отказаться от оказания такого рода помощи.

В свою очередь, член сената конгресса США Эрик Шмитт во время слушаний в сенатском комитете по делам вооруженных сил указал, что на оказание помощи Украине может быть выделено еще $100 млрд.

11 марта Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025-м должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024-й.

На следующий день помощник президента США Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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