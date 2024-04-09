Сенатор конгресса США заявил о возможном выделении еще $100 млрд Киеву

На оказание помощи Украине может быть выделено еще $100 млрд. Об этом 9 апреля заявил член сената конгресса США Эрик Шмитт во время слушаний в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Сенатор обратился к главе Пентагона Ллойду Остину и попросил обозначить полный объем средств, который правительство США готово направить Киеву. Шмитт отметил, что он «просто пытается понять общий объем запроса» американского народа, однако не видит должную репрезентацию намерений правительства в запросе администрации на дополнительные эмиссии бюджетных средств в 2024 финансовом году.

«Членам этого комитета было сказано, что может быть еще один запрос на $100 млрд», — уточнил он.

Министр обороны в ответ Шмитту не дал прогнозов на будущее, однако подтвердил, что выделенные сейчас $60 млрд «позволят действовать до конца сентября», то есть до начала нового финансового года.

Шмитт также коснулся вопроса вооружения, которое поставляется Киеву. По его словам, это не то, что «производилось бы нашим военно-промышленным комплексом для защиты США. Или даже на Индо-Тихоокеанский регион». Он также отметил, что у страны нет достаточной производственной мощности для наращивания темпов выпуска техники.

Ранее в этот день член сената конгресса США, республиканец от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что в настоящее время траты США на Украину составляют около $80 тыс. каждую секунду, и страна должна отказаться от оказания такого рода помощи.

Также посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в странах Запада растет объективная усталость от бремени в виде финансирования Украины, и это не является выдумкой российской пропаганды.

27 марта депутат Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что Киев рассчитывает получить в марте рекордные $9 млрд помощи от Запада. Кроме того, он добавил, если украинская сторона выполнит определенные условия, то Евросоюз направит €1,5 млрд второго транша и €1,9 млрд в мае после вступления в юридическую силу программы Ukraine Facility.

Перед этим, 11 марта, Белый дом опубликовал проект бюджета на 2025 финансовый год. Администрация президента США Джо Байдена потребовала, чтобы конгресс одобрил запрос на выделение $61,4 млрд помощи Украине. Итоговая сумма расходов на оборону Штатов в 2025 году должна составить $850 млрд, что на $34 млрд превышает сумму, принятую в бюджете страны на 2024 год.

На следующий день помощник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву новый пакет военной помощи на сумму около $300 млн.

7 марта Байден в ежегодном обращении к конгрессу страны призвал утвердить проект помощи Украине в размере $60 млрд и заявил, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, что американцы «не отступят и не прогнутся» в вопросе этого конфликта.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.