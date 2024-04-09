Глава WADA назвал ожидаемое количество россиян на Олимпиаде в Париже

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ожидает, что на Олимпийских играх в Париже примут участие более 40 спортсменов из России. Об этом 9 апреля заявил глава WADA Витольд Банька.

«Если говорить об Олимпиаде, то, конечно, на данный момент мы не знаем, сколько нейтральных спортсменов будут допущены к Играм, но эксперты говорят, что, скорее всего, их будет около 40, а может, и больше. Для сравнения, в Играх в Токио 2020–2021 приняли участие 330 спортсменов Олимпийского комитета России», — сказал он на генассамблее Ассоциации международных федераций летних видов спорта (ASOIF).

Банька также подчеркнул, что WADA «скептически относится к борьбе с допингом в России».

«Мы остаемся очень бдительными. История научила нас быть предельно осторожными, когда речь заходит о тамошней антидопинговой системе», — добавил глава агентства.

Ранее, 2 апреля, в беседе с «Известиями» олимпийская чемпионка, зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова указала, что западным государствам выгодно, чтобы российские спортсмены не приезжали на Олимпийские игры в Париже. По ее мнению, даже если один атлет из России приедет в нейтральном статусе на Олимпиаду в Париж, интерес к нему будет прикован в большей степени, чем к Олимпийским играм в целом.

21 марта глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

В тот же день вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что МОК создал для российских спортсменов невыполнимые условия отбора на Олимпийские игры в Париже. При этом он добавил, что если у спортсменов есть возможность участвовать в соревнованиях, то ею стоит воспользоваться.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.