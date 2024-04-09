Банк Англии показал Карлу III новые банкноты с его изображением

Представители Банка Англии во вторник, 9 апреля, показали королю Великобритании Карлу III новые банкноты с его изображением, которые должны поступить в обращение в стране в июне 2024 года.

«Эндрю Бейли, управляющий Банка Англии, и Сара Джон, главный кассир и исполнительный директор по вопросам банковского дела, представили королю Карлу III новые банкноты с изображением монарха», — говорится в сообщении банка в соцсети X (бывш. Twitter).

Ранее, 21 февраля, Банк Англии сообщил, что банкноты с изображением короля Карла III поступят в оборот с 5 июня 2024 года. Отмечалось, что портрет Карла III появится на всех четырех банкнотах (£5, £10, £20 и £50), при этом никаких других изменений в дизайне купюр не произойдет. Кроме того, регулятор добавил, что банкноты с портретом Елизаветы II продолжат находиться в обращении.

До этого, 4 апреля 2023 года, стало известно, что в Великобритании появились первые марки с изображением Карла III. Изображение монарха на марке — это адаптированная версия портрета, которую создал Мартин Дженнингс для Королевского монетного двора.

2 февраля 2023 года сообщалось о том, что в Австралии уберут с банкнот портрет Елизаветы II из-за призывов республиканцев. Дизайн новых банкнот в пять австралийских долларов посвятили культуре и истории первых австралийцев.

Принц Чарльз стал королем 6 мая 2023 года, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта. Он стал новым монархом после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она царствовала более 70 лет.