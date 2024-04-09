ВКС РФ уничтожили пять мест базирования террористов в провинции Хомс в Сирии
В сирийской провинции Хомс военные Воздушно-космических сил (ВКС) РФ ликвидировали пять мест базирования террористов. Об этом 9 апреля сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Попов.
«Ударами ВКС России уничтожены пять мест базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Аль-Амур провинции Хомс», ― указал генерал-майор.
Попов также сообщил, что за прошедшие сутки авиация коалиции США нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф 11 раз, тем самым снова не соблюдая протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
«Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», ― отметил Попов.
Ранее, 8 апреля, сообщалось, что авиация коалиции США нарушила воздушное пространство Сирии 11 раз. Уточнялось, что нарушения тремя парами истребителей F-15, двумя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt и одним самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W были зафиксированы в районе Эт-Танф.