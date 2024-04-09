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Адвокат Ляпустина удивился позиции потерпевшего по делу о мошенничестве

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Фото: Getty Images/audioundwerbung
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Адвокат главы букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина Алексей Цаплин во вторник, 9 апреля, назвал удивительной позицию партнера по бизнесу своего подзащитного и бывшего владельца компании Александра Градуленко, который является потерпевшим по делу о мошенничестве.

«Дело возбуждено со слов потерпевшего Градуленко, который, не могу не отметить, был дважды судим за незаконную игровую деятельность. Этот потерпевший, по его словам, чтобы обмануть ФНС, которая, собственно, выдает лицензии, дал Ляпустину подержать доли своей компании во время того, как сам занимался незаконной деятельностью. После того, как он закончил свои темные дела, он сказал, мол, верните всё мне назад», — поделился юрист с «Известиями».

По словам Цаплина, версия Градуленко не соответствует действительности, так как Ляпустин законно приобрел компанию и занимался ее деятельностью.

«Позиция потерпевшего не сказать что возмущает, но как минимум удивляет, и непонятно, почему правоохранительные органы заняли сторону человека, который уже имел проблемы с законом», — уточнил адвокат.

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4 апреля главу букмекерской компании «Мелбет» задержали. В отношении Ляпустина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В тот же день суд назначил ему запрет определенных действий сроком на один месяц девять суток, по 13 мая 2024 года.

По данным «Известий», Ляпустину предъявлено обвинение в хищении 90 млн рублей.

Согласно данным СПАРК, Игорь Ляпустин является генеральным директором компании «Мелофон». Указано, что компания занимается организацией и проведением азартных игр, заключением пари. Кроме того, «Мелбет» — титульный партнер Футбольной национальной лиги (ФНЛ, нынешнее название — Первая лига).

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