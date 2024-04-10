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Москвичи проголосуют за лучшие маршруты по столичным паркам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Участники проекта «Активный гражданин» выберут лучший весенний маршрут для прогулок по московским паркам. На платформе открылось соответствующее голосование, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Пользователям предлагают оценить шесть маршрутов, в том числе по парку «Сокольники», усадьбе Кусково, Измайловскому парку и окрестностям Яузы. Каждая экскурсия сопровождается аудиогидом, который рассказывает о достопримечательностях», — отметила Сергунина.

Например, во время прогулки «Знакомство с «Царицыно» расскажут о Большом дворце, Хлебном доме и Фигурном мосте, о павильонах «Миловида» и «Нерастанкино».

Участники экскурсии «Измайлово: от царской усадьбы до парка культуры» узнают, как менялась территория с XVII по XXI век. Летом здесь также можно покататься на лодке или катамаране по Круглому пруду.

«Большая прогулка в «Сокольниках» начинается у одноименной станции Большой кольцевой линии и заканчивается у Денежного сада. Экскурсия длится почти два часа, если пешком, или час, если на велосипеде.

Маршрут «Выходной в «московском Версале» проходит по территории усадьбы Кусково: участники прогулки увидят дворцовый ансамбль и уникальные постройки XVIII века, посетят регулярный парк.

Среди других вариантов, за которые можно проголосовать, — аудиоэкскурсии «Государев двор и окрестности: прогулка по «Коломенскому» и «Яуза и окрестности: прогулка по Москве для всей семьи». Участники последней познакомятся, в частности, со скульптурами ленд-арта Николая Полисского, усадьбой Свиблово и памятником ростокинскому дворнику.

Все аудиоэкскурсии размещены в туристическом сервисе Russpass.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. С тех пор к нему присоединились почти 7 млн человек. На платформе прошло свыше 6,5 тыс. голосований. Реализованные по их итогам решения можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы».

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