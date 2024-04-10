Москвичи проголосуют за лучшие маршруты по столичным паркам

Участники проекта «Активный гражданин» выберут лучший весенний маршрут для прогулок по московским паркам. На платформе открылось соответствующее голосование, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Пользователям предлагают оценить шесть маршрутов, в том числе по парку «Сокольники», усадьбе Кусково, Измайловскому парку и окрестностям Яузы. Каждая экскурсия сопровождается аудиогидом, который рассказывает о достопримечательностях», — отметила Сергунина.

Например, во время прогулки «Знакомство с «Царицыно» расскажут о Большом дворце, Хлебном доме и Фигурном мосте, о павильонах «Миловида» и «Нерастанкино».

Участники экскурсии «Измайлово: от царской усадьбы до парка культуры» узнают, как менялась территория с XVII по XXI век. Летом здесь также можно покататься на лодке или катамаране по Круглому пруду.

«Большая прогулка в «Сокольниках» начинается у одноименной станции Большой кольцевой линии и заканчивается у Денежного сада. Экскурсия длится почти два часа, если пешком, или час, если на велосипеде.

Маршрут «Выходной в «московском Версале» проходит по территории усадьбы Кусково: участники прогулки увидят дворцовый ансамбль и уникальные постройки XVIII века, посетят регулярный парк.

Среди других вариантов, за которые можно проголосовать, — аудиоэкскурсии «Государев двор и окрестности: прогулка по «Коломенскому» и «Яуза и окрестности: прогулка по Москве для всей семьи». Участники последней познакомятся, в частности, со скульптурами ленд-арта Николая Полисского, усадьбой Свиблово и памятником ростокинскому дворнику.

Все аудиоэкскурсии размещены в туристическом сервисе Russpass.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. С тех пор к нему присоединились почти 7 млн человек. На платформе прошло свыше 6,5 тыс. голосований. Реализованные по их итогам решения можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы».