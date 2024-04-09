Россияне смогут без экзамена обменять водительские удостоверения на белорусские
Водительские права РФ можно будет обменять на белорусские без экзамена. Нововведение станет доступно для россиян с июля 2024 года, сообщает телеканал «Известия». Гражданам РФ не придется сдавать теоретический экзамен. Практическая аттестация ранее и не была предусмотрена. Проект уже разработан и находится на согласовании госорганов.
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