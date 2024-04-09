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В МЧС заявили о положительной динамике в ситуации с паводками в ряде регионов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ситуация с паводками в регионах России напряженная, однако в некоторых субъектах фиксируется положительная динамика. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Ситуация остается напряженной, но в ряде субъектов наблюдается положительная динамика паводковой обстановки», — сказали представители ведомства.

По данным МЧС, на текущий момент остаются подтопленными более 10,5 тыс. жилых домов и 19,4 тыс. приусадебных участков в 37 субъектах РФ.

В частности, в Оренбургской области подтоплено свыше 10,3 тыс. домов и 13,1 тыс. приусадебных участков. С указанных территорий эвакуированы 6555 человек, в том числе 1597 детей. Кроме того, 1589 человек находятся в пунктах временного размещения.

Спасатели круглосуточно дежурят на наиболее опасных участках в регионах, не только помогая эвакуироваться людям, но и вызволяя оставленных животных. Пострадавшим также оказывают помощь психологи МЧС.

На распространенных ведомством кадрах можно увидеть работу спасательных групп в Оренбургской и Курганской областях, а также Алтайском крае. Жителей ряда населенных пунктов эвакуируют на лодках и грузовиках.

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В России в последнюю неделю наблюдается непростая ситуация с паводками в регионах, вызванными промерзанием почвы, большими запасами снега, резким потеплением и обильными осадками. В частности, 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала район Старый Город от разливов реки Урал.

8 апреля в Тюменской области ввели режим ЧС из-за неблагоприятного прогноза по паводку. Глава региона Александр Моор уточнил, что на данный момент наблюдается постепенный подъем уровня воды из-за таяния снега и льда.

В тот же день режим ЧС режим ЧС ввели и в Курганской области. 9 апреля паводковые воды начали заливать подъезд к селу Звериноголовскому, и дорогу перекрыли, а в Кургане началась превентивная эвакуация жителей четырех микрорайонов и садоводств в зоне возможного затопления. К вечеру вторника уровень воды в реке Тобол достиг 893 см. Росгидромет прогнозирует приход большой воды в Курган 11–14 апреля.

Также 9 апреля президент России Владимир Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС России Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что ситуация остается в центре внимания главы государства.

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