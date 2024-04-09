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У убитых два года назад в ЛНР украинских боевиков нашли телефон с детским порно

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Фото: РИА Новости
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При эксгумации тел военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Попасной в ЛНР были найдены фотографии и видео детского порно. Об этом 9 апреля сообщил секретарь Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Сергей Белов.

Он рассказал, что из подвала жилого дома были поднят останки трех человек, двое из которых, судя по форме, имеют отношения к украинской армии. Третий оказался без четких опознавательных знаков. Были найдены несколько кнопочных телефонов, смартфон и планшет. Из электронных носителей, по его словам, извлекли карту памяти.

«Были обнаружены фото, содержащие порнографические изображения детей», — рассказал Белов «РИА Новости».

Он отметил, что снимки не были скачены, их сделали в этом районе Донбасса. К съемкам привлекали детей от 3 до 14 лет. На одном из снимков на спине ребенка написан девиз американских рейнджеров Rangers Lead the Way («Рейнджеры идут первыми»).

Советник главы ЛНР Анна Сорока сообщила, что все трое погибли при артобстреле, а двое из них были братьями. Она уточнила, что личности детей идентифицировать не удалось, но не исключено, что они были участниками украинского патриотического клуба или воспитанниками дома-интерната.

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В мае 2023 года в польском городе Познани арестовали 52-летнюю украинскую беженку, которую обвиняют в продаже детей педофилам. По данным Gazeta Wyborcza, Светлана П. приехала в Польшу из Синельниково Днепропетровской области 12 марта 2022 года. Своих детей у женщины нет, она воспитывает приемных. При пересечении границы вместе с ней были 10 детей в возрасте от четырех до 16 лет. Следователи выяснили, что женщина продавала детей педофилам на Украине и в Польше. Отмечается, что, когда клиенты издевались над ними, украинка стояла рядом и следила за отведенным для этого временем (20 минут).

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