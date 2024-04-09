Немецкая журналистка Дагмар Хенн получила временное убежище в России

Немецкая журналистка Дагмар Хенн, которая работа в филиале телеканала Russia Today в Германии, получила в России временное убежище, она опасалась за свою жизнь на родине. Об этом 9 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Дагмар Хенн — одна из авторов книги «Честный Донбасс». Она не боялась ставить под сомнение официальную версию ФРГ о спецоперации и фейки о Буче. За это в Германии ее могли осудить якобы за публичное приуменьшение геноцида и военных преступлений», — сообщила она в Telegram-канале.

В Германии Хенн обвинили в цитировании закрытого судебного постановления по делу немецкой журналистки Алины Липп, которая переехала в РФ из-за травли и угроз за освещение СВО и ситуации на Донбассе. Хенн подверглась травле, а также преследованиям, из-за того что опровергала западную версию событий в Буче.

«В начале апреля корреспондент, пишущий для люксембургского медиахолдинга RTL и немецкой телерадиокомпании WDR, опубликовал в Сети скриншот с чеком из «Ашана», где закупалась Дагмар Хенн. Это лишь подтверждает факт ее преследования», — написала официальный представитель МВД России.

В июле прошлого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин будет всячески поддерживать иностранцев, в частности западных журналистов, которые правдиво освещают события.

Он также добавил, что президент, в частности, готов поддержать инициативу французской журналистки Кристель Неан, которая на заседании «Россия — страна возможностей» попросила у президента помощи в формировании объединения западных журналистов, которые не боятся говорить правду о событиях в Донбассе.

В том же месяце Путин заявил, что такие люди, как Кристель, выполняют очень важную задачу, так как показывают своим странам, что политика западных лидеров разрушающая.