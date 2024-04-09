Лукашенко раскритиковал ВПК Белоруссии за слабую работу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал военно-промышленный комплекс страны за слабую работу. Об этом 9 апреля сообщает БелТА.

«ВПК работает пока слабо. Больше докладов, щелканья каблуками. Но не буду давать оценку», — сказал Лукашенко, подводя итоги совещания о состоянии и задачах развития белорусской промышленности.

По его словам, в ближайшее время вопросы работы ВПК будут находиться под пристальным вниманием. В частности, представители оборонной отрасли и военные продемонстрируют главе республики на полигонах образцы вооружения, обращает внимание «Газета.Ru».

«Шутить здесь нельзя. В противном случае все наши здесь разговоры — коту под хвост», — подчеркнул Лукашенко.

Накануне президент Белоруссии назвал целью Запада захват части территорий страны и допуск туда иностранных военных. По его оценке, в настоящее время против республики ведутся информационная и экономическая войны и Минск делает всё, чтобы избежать вооруженного столкновения.

До этого, 2 апреля, Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет воевать, но готовится к войне. Для этого в вооруженные силы государства поставляются различные виды вооружений и техники, но при этом страна никому не угрожает, отметил он.