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В Италии реклама чипсов с монахинями возмутила католиков

The Guardian: итальянская реклама чипсов оскорбила чувства верующих
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Фото: скриншот
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Итальянская реклама, в которой монахини едят чипсы вместо хлеба для причастия, вызвала возмущение среди католиков. Создателей рекламы обвинили в богохульстве и оскорблении чувств верующих, сообщает 9 апреля британская газета The Guardian.

В 30-секундном рекламном ролике послушницы готовятся к причастию. Когда одна из послушниц принимает евхаристический хлеб, раздается хруст, после которого в кадре появляется монахиня, которая есть чипсы. Тем временем на заднем фоне играет «Аве Мария» Франца Шуберта.

Реклама была показана на крупнейшем коммерческом телеканале Италии Mediaset и в социальных сетях. В компании Lorenzo Marini Group, создавшей рекламный ролик, заявили, что он был нацелен на более молодых зрителей с юмором и должен был передать «неотразимый хруст чипсов Amica» в нарочито преувеличенной и провокационной форме.

Однако стратегия продажи чипсов не понравилась Итальянской ассоциации телезрителей-католиков, которая потребовала «немедленно убрать» рекламу. Джованни Баджо, президент ассоциации, обвинил производящую чипсы компанию в том, что она прибегает к богохульству, чтобы увеличить продажи.

Он сказал, что видеоролик с монахинями оскорбляет чувства миллионов католиков и является возмутительным, потому что в нем тривиально сравниваются картофельные чипсы с освященным хлебом. Реклама также подверглась критике со стороны католической газеты Avvenire.

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В феврале в Санкт-Петербурге поступила жалоба на 24-летнюю тату-мастера, которая делала снимки работ, содержавших оскорбляющие чувства верующих символы. Так, одна из татуировок изображала православный крест и «обезображенный» портрет Иисуса Христа. В результате в отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье о совершении публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу, в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

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