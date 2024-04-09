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Росгидромет спрогнозировал приход большой воды в Курган 11-14 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Приход большой воды в Курган прогнозируется в период с 11 по 14 апреля. Об этом 9 апреля в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«По данным Росгидромета, угроза подтопления всех указанных населенных пунктов сохраняется. Приход большой воды в Курган прогнозируется службой в период 11–14 апреля», — написал он.

Шумков также рассказал, что уровень воды в селе Звериноголовское составил почти 9 м. По его словам, за сутки с небольшим прирост составил более 3,5 м. Прирост по часам — примерно 20–50 см каждые 2 часа.

Он предупредил, что в Звериноголовском эта ночь будет очень непростой.

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В России в последнюю неделю наблюдается непростая ситуация с паводками в регионах. В Курганской области 8 апреля из-за паводка ввели режим ЧС регионального уровня, а 9 апреля паводковые воды начали заливать подъезд к Звериноголовскому, дорогу перекрыли. В Кургане началась превентивная эвакуация жителей четырех микрорайонов, а также садоводств, находящихся в зоне возможного затопления из-за паводка. Уровень воды в реке Тобол достиг 893 см.

В этот же день президент России Владимир Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС России Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов. Также Куренков посетил Оренбургскую область для оценки ситуации в регионе. Затем он направился в Курганскую. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что ситуация остается в центре внимания главы государства.

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