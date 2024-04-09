РФ запросила на 12 апреля заседание СБ ООН по западным поставкам вооружений Украине

Россия запросила на 12 апреля проведение заседания Совета Безопасности ООН по западным поставкам вооружений Украине. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

«Мы, опять-таки, дабы не ломать традицию и не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив, запросили на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 мск) 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму. Постараемся подобрать на него интересного докладчика», — написал он.

Полянский добавил, что 11 апреля представители западных государств запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине.

Ранее, 16 марта, Полянский заявил, что ни одна из стран Запада, поставляющая оружие Украине, не должна избежать ответственности за это. В то же день посол России в США Анатолий Антонов отметил, что Вашингтон фактически стал участником конфликта на Украине ввиду поставок дальнобойных систем вооружения Киеву.

До этого, 7 февраля, Совет Федерации принял заявление о прямой ответственности стран Запада, поставляющих на Украину оружие, за гибель мирных граждан РФ, а также призвал НАТО и Евросоюз принять незамедлительные меры по прекращению поставок оружия Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.