В Крылатском появится ботанический сад Сеченовского университета
В районе Крылатское создадут новую площадку Ботанического сада Сеченовского университета. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, более тысячи лекарственных растений перенесут в природно-исторический парк «Москворецкий» из коллекции университета. В настоящее время растения находятся на Шелепихинской набережной.
Также на новом участке появится некапитальный учебно-лабораторный корпус, добавил Собянин.
Мэр пообещал завершить все работы в этом году.