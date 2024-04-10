Женщин-экспертов в СМИ почти в два раза больше мужчин

Сервис журналистских запросов Pressfeed проанализировал гендерную составляющую экспертов в российских СМИ. Согласно полученным данным, женщин, предоставляющих комментарии для СМИ со своей профессиональной экспертизой, почти в два раза больше, чем мужчин: 61,37% и 38,63% соответственно. Своими наблюдениями аналитики поделились с «Известиями» 10 апреля.

Отмечается, что сервис, на котором журналисты ищут экспертов для публикаций, а спикеры делятся своей экспертизой со СМИ, существует с 2014 года. На данный момент в нем зарегистрированы более 143 тыс. экспертов СМИ и 15 тыс. журналистов.

В 2021 году соотношение женщин и мужчин, зарегистрировавшихся в категории «эксперт», составляло 61,39% и 38,61% соответственно (всего 11 215 новых экспертов), в 2022 году — 61,94% и 38,06% (9819 новых экспертов), в 2023 — 62,17% и 37,83% (10 220 новых экспертов).

«Речь идет о специалистах, предоставляющих свои экспертные комментарии и авторские колонки российским СМИ. Особенно преобладание женщин среди экспертов заметно в профессиях, которые, согласно нашему ежегодному рейтингу, вошли в топ-10 наиболее медийных в 2023 году. Это, в частности, психологи, врачи, юристы, маркетологи, эксперты по недвижимости, дизайнеры, блогеры и тарологи», — пояснила заместитель генерального директора Pressfeed по стратегическим коммуникациям Элеонора Пахомова.

В апреле прошлого года Пахомова рассказала «Известиям», что, по данным сервиса, женщин в российской журналистике также вдвое больше мужчин. При этом, по ее словам, процент женщин-журналистов ежегодно растет.