Шесть человек пропали без вести после взрыва на дамбе в Италии

На севере Италии, в области Эмилия-Романья, произошел взрыв на дамбе водохранилища Сувиана, шесть человек пропали без вести. Об этом сообщает местное издание Resto del Carlino.

«К сожалению, из Эмилии-Романьи пришли плохие новости, мы с опаской следим за развитием ситуации, мы солидарны со всеми семьями, обеспокоенными судьбой своих близких», — сказал журналистам итальянский вице-премьер Антонио Таяни.

Мэр коммуны Камуньяно Марко Масинара рассказал, что взрыв произошел на глубине около 30 м ниже уровня водохранилища, примерно на девятом этаже одной из электростанций, регулирующих дамбу. Оба энергетических объекта находятся ниже поверхности воды. Предварительно, эпицентром взрыва стал генератор, подключенный к турбине. По словам Масинары, причиной могли стать работы на турбине и внутри электростанции, которая загорелась из-за взрыва, могут быть заблокированы сотрудники. Пожарные пока не могут попасть внутрь.

По последним данным, 10 человек получили ожоги, причем у некоторых из них они серьезные. Еще шесть человек пропали без вести, их ищут пожарные и карабинеры (вид вооруженных сил в Италии). Всего в поисковой операции задействованы 118 человек.

Из Болоньи и Модены на место взрыва вылетела санитарная авиация.

Ранее, 31 января, взрыв с пожаром произошел на тепловой электростанции (ТЭС) в городе Такетоё в префектуре Аити в Японии. Эта ТЭС считается одной из крупнейших в Японии, она использует в качестве топлива уголь и древесную биомассу.