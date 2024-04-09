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ЦБ РФ рекомендовал упрощенно давать кредитные каникулы пострадавшим от паводков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Центральный банк (ЦБ) России рекомендует кредитным организациям в упрощенном порядке принимать заявления на предоставление кредитных каникул у людей, пострадавших от подтоплений. Об этом регулятор сообщил 9 апреля на своем сайте.

«Банк России рекомендовал кредиторам учитывать положение заемщиков, пострадавших от наводнений, и принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке. Банки могут рассматривать такие обращения на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже», — говорится в сообщении.

В ЦБ напомнили, что сейчас право на кредитные каникулы есть у заемщиков, которые взяли автокредит на сумму более 1,6 млн рублей, задолжали 150 тыс. рублей по кредитной карте или получили любую другую ссуду или займ в размере 450 тыс. рублей. В случаях, когда долг превышает эти пределы, кредитные организации могут реструктурировать договоры пострадавших от паводков по своим программам, причем в некоторых случаях стоит даже пойти на прощение долга или обратить взыскание на имущественный залог.

Что касается страховщиков, им регулятор советует урегулировать убытки по договорам с такими пострадавшими в ускоренном и упрощенном порядке. Например, компаниям стоит самим запросить подтверждающие документы в ответственных ведомствах, а не требовать этого от граждан, как это делается в рамках обычной процедуры. Кроме того, Центробанк предложил страховщикам использовать в урегулировании и те данные, которые у них уже были ранее, например, информацию о месте регистрации и фактического проживания клиента.

Помимо этого, ЦБ советует страховым компаниям временно освободить от выплат тех пострадавших, кто оплачивает свой страховой полис в рассрочку. Кроме того, компании могут сами сообщить своим клиентам, что у тех есть право на выплату, и рассказать, как ее оформить.

Регулятор рекомендует кредиторам и страховщикам найти возможность создать специальный канал общения с пострадавшими от наводнений.

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Ранее, 8 апреля, ЦБ сообщил, что открыл бесплатную горячую линию по теме кредитных каникул для пострадавших от затоплений в Оренбургской области. На следующий день в «Альфа-Групп» рассказали, что Альфа-банк предоставил жителям Орска кредитные каникулы.

5 апреля в Орске прорвало дамбу, защищавшую район Старый город от разливов реки Урал. В городе созданы пункты временного размещения граждан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

Из-за ситуации в городе госпитализировали шестерых взрослых и двоих детей, но их состояние не вызывает опасений. В целом в регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС РФ заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что паводки изначально прогнозировались как аномальные, но на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

В правительстве Оренбургской области 8 апреля сообщили, что в регионе в ближайшие сутки может подтопить около 2 тыс. жилых домов, а также 2,4 тыс. участков в 35 населенных пунктах. По информации властей, в центральной зоне региона подтоплено 19 населенных пунктов, в восточной части Оренбуржья — 11, а на западе области — 25. 9 апреля в Оренбурге в 8:40 мск прозвучала сирена, оповещающая жителей о требовании властей немедленно эвакуироваться из города.

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