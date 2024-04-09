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Паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» в Оренбуржье
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Паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» в Оренбуржье

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» в Оренбургской области. Об этом 9 апреля сообщили местные власти.

«Сегодня днем паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» на 118-м километре дороги. Для того чтобы не допустить перелива воды через проезжую часть, ГУП «Оренбургремдорстрой» оперативно произвело отсыпку обочин скальным грунтом», — говорится в сообщении, которое приводит сайт города Орск Orsk.ru.

По словам властей, на объекте было задействовано семь единиц спецтехники, протяженность участка составила 250 м. Перелив возможен еще на двух участках, добавила «Газета.Ru».

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Ранее в этот день мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что уровень воды в реке Урал возле города резко поднялся до 914 см. Он призвал отнестись к предупреждению серьезно, он не исключил объявления экстренной эвакуации в ближайшие часы.

5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала район Старый Город от разливов Урала. В городе созданы пункты временного размещения граждан, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») и ч. 1 ст. 293 («Халатность»).

Из-за ситуации в городе госпитализировали шестерых взрослых и двоих детей, но их состояние не вызывает опасений. В регионе, по последним данным, подтоплено около 10,1 тыс. жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. В МЧС РФ заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Паводки в регионе изначально прогнозировались как аномальные, но на сложившуюся критическую ситуацию повлияли меры, принятые местными властями.

9 апреля в Оренбурге в 8:40 мск прозвучала сирена, оповещающая жителей о требовании властей немедленно эвакуироваться из города. В зоне подтопления несколько поселков и СНТ. Они находятся в поймах рек Урал и Сакмара.

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