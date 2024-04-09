Стала известна причина равнодушного отношения к солдатам в ВСУ

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают расти на фоне проводимой в стране мобилизации. Почему командование попустительски относится к личному составу и какие планы вынашивают власти Украины в связи с этим, выясняли «Самые шокирующие гипотезы».

«Почему киевский режим не бережет свои войска? Вот вопрос, на который, кажется, нет ответа. Потери ВСУ за последние полгода по самым скромным оценкам уже превышают 150 тыс. убитыми. Существует даже неофициальная статистика. Прибывающий на передовую в качестве подкрепления украинский солдат живет там в среднем четыре часа», — рассказал автор программы Игорь Прокопенко.

По его словам, такую ситуацию поддерживают союзники Украины США и Великобритания. При этом они должны понимать, что при таком подходе личный состав ВСУ скоро кончится.

«Становится всё более понятно, что такое отношение к мобилизованным украинцам со стороны киевского режима, в тем более Лондона и Вашингтона, в том, что мобилизация наиболее активно ведется в центральных и юго-восточных регионах Украины. Киевский режим считает их население украинцами второго сорта», — отметил Прокопенко.

За два последних года стало известно, что военнослужащих ВСУ бросают в атаки в надежде прорвать фронт, при этом резервы состоят из плохо обученных военных. Их посылают в бой без командиров, которые наблюдают за происходящим со стороны.

«Мобилизованные с Украины сами пишут в Telegram-каналах, что они живут буквально один–два дня, после чего полетели похоронки», — рассказал политолог Владимир Карасев.

По имеющимся данным, мобилизация на Украине в первую очередь проходит в Запорожье, Харькове, Одессе, Николаеве и Днепре, где русскоязычное население составляет большинство. Также отмечается, что высокие потери позволяют запрашивать больше вооружения и денежных средств у западных стран.

«Не зря уже у президента Украины Владимира Зеленского есть имидж в Европе, что если он появляется на какой-то конференции, то он говорит и просит, говорит и просит», — заявил летчик-инструктор Андрей Красноперов.

Помимо этого, Киев планирует заселить освободившиеся территории выходцами из Западной Украины. Отмечается, что если эти территории будут потеряны, то России будет сложно проводить референдумы и договариваться с населением.