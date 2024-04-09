В Рособрнадзоре заявили об отсутствии запроса на особый порядок ЕГЭ в Оренбуржье

Рособрнадзор не получал от руководства Оренбургской области запрос за установление особого порядка проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с паводком, однако готов обсуждать оптимальные решения в случае необходимости. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

«В случае возникновения такой необходимости Рособрнадзор готов к оперативному взаимодействию и совместной выработке оптимальных решений», — передает ТАСС.

Там также указали, что пункт проведения досрочного периода ЕГЭ в регионе находится в Оренбурге, не затронутом паводком.

Во вторник глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Минпросвещения, предложив отменить обязательные ОГЭ и ЕГЭ для детей из затопленных округов.

В России в последнюю неделю наблюдается непростая ситуация с паводками в регионах. 5 апреля в Орске Оренбургской области произошел произошел прорыв дамбы. В регионе затоплено около 10,1 тыс жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. Оттуда эвакуированы почти 6,4 тыс человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Школы города переведены на дистанционный формат занятий.

В Курганской области 8 апреля ввели режим ЧС регионального уровня, а 9 апреля паводковые воды начали заливать подъезд к курганскому селу Звериноголовское, дорогу перекрыли. В Кургане началась превентивная эвакуация жителей четырех микрорайонов, а также садоводств, находящихся в зоне возможного затопления из-за паводка.

Режим ЧС был введен также в Тюменской области.

9 апреля президент России Владимир Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС России Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов. Кроме того, Куренков посетил Оренбургскую область для оценки ситуации в регионе. Затем он направился в Курганскую область, а далее у него запланирована поездка в Тюменскую. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что ситуация остается в центре внимания главы государства.