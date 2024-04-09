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В Рязанской области семь человек погибли в ДТП с грузовиком

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Фото: t.me/umvd62
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В Рязанской области в ДТП с участием грузового и легкового автомобилей погибли семь человек. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщило УМВД по региону в Telegram-канале.

По предварительным данным ведомства, столкновение между «КамАЗом» и автомобилем Mazda произошло около 5:30 в Шиловском районе на 275 км автодороги М-5 «Урал». Водителю грузовика оказали всю необходимую медицинскую помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Обстоятельства ДТП выясняются.

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Ранее, 7 апреля, на Новослободской улице в Москве произошло массовое ДТП. Сначала столкнулись два автомобиля, затем один из них вылетел на встречную полосу и врезался в третий. В результате аварии из одной из машин на дорогу вылетела женщина.

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