В Рязанской области семь человек погибли в ДТП с грузовиком
В Рязанской области в ДТП с участием грузового и легкового автомобилей погибли семь человек. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщило УМВД по региону в Telegram-канале.
По предварительным данным ведомства, столкновение между «КамАЗом» и автомобилем Mazda произошло около 5:30 в Шиловском районе на 275 км автодороги М-5 «Урал». Водителю грузовика оказали всю необходимую медицинскую помощь.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее, 7 апреля, на Новослободской улице в Москве произошло массовое ДТП. Сначала столкнулись два автомобиля, затем один из них вылетел на встречную полосу и врезался в третий. В результате аварии из одной из машин на дорогу вылетела женщина.