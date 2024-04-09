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Автоэксперт назвал способы защиты автомобиля от коррозии

Автоэксперт Колодочкин: важнее всего от коррозии защитить нижнюю часть кузова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Защитить наиболее уязвимые для коррозии места автомобиля можно самостоятельно. Для этого следует приобрести аэрозольные баллончики, имеющие трубочки с распылителями на концах, и с их помощью подать антикоррозионное средство в нужные полости. Об этом 9 апреля рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Такие работы не сильно трудоемкие, их можно проводить самостоятельно раз в один-два года, в летнее время, указал специалист. Впрочем, работы с мастиками на днище сложнее, и их следует качественно сделать однажды, а затем обновлять покрытие по мере необходимости. Для того чтобы отсрочить появление ржавчины, нужно чистить дренажные отверстия для слива воды.

Как объяснил Колодочкин, в таких местах, как пороги, лонжероны и двери, надолго задерживается влага. Она особенно опасна там, где два листа металла соединены зафланцовкой или точечной сваркой. Из-за вибраций две поверхности начинают перемещаться, в результате чего покрытие трескается, на голый металл попадает влага, несущая кислород, и появляется ржавчина.

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Ранее, 9 апреля, автоэксперт Егор Васильев рассказал, что покупатели автомобилей с пробегом чаще всего рассматривают машины с механической коробкой передач из-за надежности такой трансмиссии. Однако машины ВАЗ (Lada) на механике могут доставить автовладельцу немало проблем, объяснил он, перечислив модели.

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