Идущую вдоль Байкала улицу отремонтируют в Листвянке в 2024 году
В популярном у туристов поселке Листвянка в Иркутской области в 2024 году планируют отремонтировать главную улицу. Об этом региональное правительство со ссылкой на замгубернатора Андрея Бунева сообщает во вторник, 9 апреля.
Речь идет об улице Горького, идущей вдоль озера Байкал и являющейся частью так называемого Байкальского тракта. Работы, по словам Бунева, пройдут на всем протяжении улицы. Подрядчик заменит дорожное покрытие, обустроит тротуары и установит систему освещения.
Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и областного проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Из бюджета региона на эти цели выделят 125 млн рублей, уточняет ИА IrkutskMedia.
Информагентство также пишет, что в 2023 году на Байкальском тракте в порядок привели отрезок с 42-го по 52-й км, а также находящиеся на этом участке четыре моста.