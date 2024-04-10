Коды юности: в Москве прошло открытое заседание Клуба молодых ученых

В Московском дворце пионеров состоялось заседание Клуба молодых ученых, которое было совмещено с открытием десятой, юбилейной конференции «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату». Со сцены были названы 17 лучших исследователей столицы, которые стали лауреатами премии правительства Москвы. А президент Курчатовского института Михаил Ковальчук прочитал собравшимся лекцию о природоподобных технологиях.

Юбилей Курчатовского проекта

9 апреля в Московском дворце пионеров состоялись заседание Клуба молодых ученых и торжественная церемония открытия конференции «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату», посвященной результатам деятельности Курчатовского института в сфере школьного образования. На мероприятии вручили дипломы лауреатам премии правительства Москвы по шести научным направлениям. А президент исследовательского центра Михаил Ковальчук прочитал лекцию «Природоподобные технологии — новые возможности и новые вызовы».

— Сегодня у нас важное событие в мире науки. Молодые ученые собираются вместе, чтобы обсудить самые амбициозные планы, которые могут кому-то показаться невыполнимыми, но только не для вас. Насыщенная рабочая программа позволит собравшимся стать ближе к великим открытиям, которые изменят историю планеты, — приветствовала собравшихся ведущая вечера Яна Чурикова.

Заседание начал министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки столицы Александр Молотков.

— Наше сегодняшнее мероприятие почетно и торжественно вдвойне. Помимо Клуба молодых ученых у нас десятая, юбилейная Курчатовская конференция. Это ключевое событие Курчатовского проекта началось 10 лет назад. Проект для многих тысяч московских и российских школьников открыл удивительный мир науки, и с этого начался их путь в этом направлении, — сказал Александр Молотков.

Сейчас первые участники Курчатовского проекта уже стали молодыми учеными. Они объединяются в клубы, обсуждают насущные проблемы, возникающие в их научных дисциплинах. Очень важно, что в этом диалоге участвуют не только те, кто уже стал исследователем, но и ребята, которые только начинают научную карьеру, подчеркнул он.

Справка «Известий» Городская научно-практическая конференция «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату» проводится ежегодно с 2014-го по инициативе президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука и мэра Москвы Сергея Собянина. В 2024-м конференция юбилейная, она проходит в десятый раз. Конференция проводится с целью выявления и развития таланта детей, представления образовательных достижений обучающихся 1–11-х классов в области проектной и исследовательской деятельности в сфере естественных наук, популяризации науки, приобщения обучающихся к исследованиям и познанию окружающего мира, а также представления педагогами школ методических разработок в области естественных наук.

Наука — самое интересное из возможных занятий, потому что она ставит перед человеком самые разнообразные задачи, рассказал начинающим ученым вице-президент РАН, академик Степан Калмыков.

— Исследования — это упорный труд, который требует упрямства в выполнении рутинных операций. Красота возникает тогда, когда вы совмещаете несколько экспериментов и находите новую закономерность, соединение или закон природы. И нужно обязательно общаться с коллегами, потому что современные исследования давно вышли за рамки отдельных личностей или даже коллективов. Все они делаются в сотрудничестве, — сказал Степан Калмыков.

Лучшие из лучших

Премию правительства Москвы молодым ученым в этом году получили 17 исследователей. В области физики и астрономии лауреатом стала Наталья Шлык с проектом о фундаментальных и прикладных основах анализа состояния и прогнозирования космической погоды. В номинации «Химия и наука о материалах» победили Олег Битюков и Петр Радулов. Их отметили за разработку технологичных процессов для промышленной, медицинской и агрохимии.

Человек, побуждаемый собственным любопытством, становится ученым и познает окружающий мир. И в таком пытливом изучении природы рождаются идеи и новые данные, из которых формируются технологии и величие страны. Только богатая и умная страна может развивать фундаментальную науку, подчеркнул президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

— Вчера было заседание правительства, и его председатель Михаил Мишустин объявил о продлении программы по созданию уникальной исследовательской инфраструктуры на период до 2030-го и последующие годы. Выделены огромные деньги на создание источников рентгеновского излучения, нейтронов, рентгеновских лазеров на свободных электронах. Это 500 млрд рублей, — сказал Михаил Ковальчук.

Это показывает, как государство относится к науке и создает будущее, которое молодым ученым предстоит строить своими руками, отметил Михаил Ковальчук.