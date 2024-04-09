Линейный элеватор построят за 5,6 млрд рублей в Забайкальском крае
В Шилкинском районе Забайкальского края построят линейный зерновой элеватор. Региональные власти уже согласовали предоставление земельного участка под реализацию инвестпроекта, о чем Забайкальский центр социально значимой информации сообщает во вторник, 9 апреля.
Участок на станции Солнцевая передан в аренду без проведения торгов. Проект предполагает создание линейного элеватора для приемки, очистки, сушки и хранения зерновых, бобовых и масличных культур.
Общий объем инвестиций в проект оценивается в 5,6 млрд рублей, его реализация позволит создать 120 новых рабочих мест. Ежегодный оборот зерна составит до 500 тыс. т, пишет ИА ChitaMedia.
«Прединвестиционная фаза — 2024 и 2025 годы, I квартал 2026-го– II квартал 2028-го— инвестиционная фаза, и III квартал 2028-го – IV квартал 2038 года — эксплуатационная фаза», — объяснила глава минпланирования Забайкалья Альбина Корешкова.
В июле 2023 года сообщалось о планах возвести в Воронежской области элеватор для хранения подсолнечника. Стоимость реализации проекта оценивалась в 2,2 млрд рублей.