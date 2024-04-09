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Линейный элеватор построят за 5,6 млрд рублей в Забайкальском крае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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В Шилкинском районе Забайкальского края построят линейный зерновой элеватор. Региональные власти уже согласовали предоставление земельного участка под реализацию инвестпроекта, о чем Забайкальский центр социально значимой информации сообщает во вторник, 9 апреля.

Участок на станции Солнцевая передан в аренду без проведения торгов. Проект предполагает создание линейного элеватора для приемки, очистки, сушки и хранения зерновых, бобовых и масличных культур.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 5,6 млрд рублей, его реализация позволит создать 120 новых рабочих мест. Ежегодный оборот зерна составит до 500 тыс. т, пишет ИА ChitaMedia.

«Прединвестиционная фаза — 2024 и 2025 годы, I квартал 2026-го– II квартал 2028-го— инвестиционная фаза, и III квартал 2028-го – IV квартал 2038 года — эксплуатационная фаза», — объяснила глава минпланирования Забайкалья Альбина Корешкова.

В июле 2023 года сообщалось о планах возвести в Воронежской области элеватор для хранения подсолнечника. Стоимость реализации проекта оценивалась в 2,2 млрд рублей.

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