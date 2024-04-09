Реклама
Прямой эфир
Общество
В МЧС заявили о положительной динамике в ситуации с паводками в ряде регионов
Общество
Трем фигурантам дела о выдаче сертификатов мигрантам избрали меры пресечения
Мир
У убитых два года назад в ЛНР украинских боевиков нашли телефон с детским порно
Мир
В Еврокомиссии сообщили о начале работы над 14-м пакетом санкций против РФ
Мир
Сенатор США заявил о трате страны на Украину до $80 тыс. в секунду
Общество
В Новой Москве проводится проверка из-за гибели рыбы в водоеме деревни Дудкино
Мир
Постпред РФ в Вене подтвердил назначение заседания МАГАТЭ по ЗАЭС на 11 апреля
Авто
В Москве восстановили работу баз ГИБДД после технического сбоя
Общество
На Вязьме начали замену поврежденных после обрушения путепровода ж/д путей
Мир
Антонов заявил об объективной усталости населения Запада от конфликта на Украине
Общество
В Оренбургской области более 800 человек получили выплаты из-за паводка
Общество
В Рособрнадзоре заявили об отсутствии запроса на особый порядок ЕГЭ в Оренбуржье
Армия
Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Мир
Маск назвал реальной проблемой отказ США завершить конфликт на Украине
Мир
В СВР предрекли провал попытки США дать преимущество ВСУ за счет осужденных
Общество
Паводковые воды подошли к федеральной трассе М-5 «Урал» в Оренбуржье
Сюжет:

В Хорватии предрекли ВСУ прорыв фронта из-за ошибок военного руководства

Geopolitika: ВСУ грозит масштабный прорыв фронта из-за просчетов руководства
0
Фото: TASS/АР/Evgeniy Maloletka
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинским войскам грозит риск прорыва фронта из-за просчетов их военного руководства, написал обозреватель хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер.

По его оценке, из-за неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2023 году Киев был вынужден изменить стратегию и тактику, но сразу же столкнулся с серьезными проблемами — в частности, когда ВСУ пришлось спешно покинуть Авдеевку.

«Падение Авдеевки и другие события на этом участке фронта указали на огромные просчеты планировщиков украинской армии. <...> В последние дни из-за постоянных мощных российских ударов и захвата новых стратегических позиций возникла реальная угроза прорыва и этой, наспех построенной, украинской линии обороны», — отметил автор в своей статье 7 апреля.

Метер указал на то, что украинское командование не стало выстраивать резервные оборонительные линии. Еще одним важным фактором он назвал применение ВС РФ модернизированных авиационных бомб с навигационной системой, от которых у ВСУ нет защиты.

Сейчас российские военные почти подошли к границам Часова Яра, напомнил журналист. Как обратила внимание «Газета.Ru», он усомнился в том, что украинские боевики смогут удержать город под контролем, если ВС РФ применят здесь те же авиационные бомбы.

«Если российским войскам удастся прорваться к этому городу, а также прорвать линию обороны к западу от Авдеевки, то резко изменится вся оперативная картина на донбасском фронте», — заключил обозреватель.

Без шума и тыла: почему Запад и Зеленский заговорили о большом российском наступлении
В Киеве сообщили, что ВСУ не готовы к тяжелой обороне

9 апреля в Минобороны сообщили, что на авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили свое тактическое положение и отразили несколько контратак различных подразделений ВСУ. Противник потерял до 240 военнослужащих.

Накануне, 8 апреля, подразделение штурмового батальона Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в составе Южной группировки войск штурмом взяло опорный пункт ВСУ на окраине Часова Яра.

5 апреля армия России вошла в пригород Часова Яра, в связи с чем командование ВСУ признало сложную для себя ситуацию в населенном пункте. Минобороны РФ тогда же сообщило про освобождение населенного пункта Водяное на авдеевском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024