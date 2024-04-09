В Хорватии предрекли ВСУ прорыв фронта из-за ошибок военного руководства

Украинским войскам грозит риск прорыва фронта из-за просчетов их военного руководства, написал обозреватель хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер.

По его оценке, из-за неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2023 году Киев был вынужден изменить стратегию и тактику, но сразу же столкнулся с серьезными проблемами — в частности, когда ВСУ пришлось спешно покинуть Авдеевку.

«Падение Авдеевки и другие события на этом участке фронта указали на огромные просчеты планировщиков украинской армии. <...> В последние дни из-за постоянных мощных российских ударов и захвата новых стратегических позиций возникла реальная угроза прорыва и этой, наспех построенной, украинской линии обороны», — отметил автор в своей статье 7 апреля.

Метер указал на то, что украинское командование не стало выстраивать резервные оборонительные линии. Еще одним важным фактором он назвал применение ВС РФ модернизированных авиационных бомб с навигационной системой, от которых у ВСУ нет защиты.

Сейчас российские военные почти подошли к границам Часова Яра, напомнил журналист. Как обратила внимание «Газета.Ru», он усомнился в том, что украинские боевики смогут удержать город под контролем, если ВС РФ применят здесь те же авиационные бомбы.

«Если российским войскам удастся прорваться к этому городу, а также прорвать линию обороны к западу от Авдеевки, то резко изменится вся оперативная картина на донбасском фронте», — заключил обозреватель.

9 апреля в Минобороны сообщили, что на авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили свое тактическое положение и отразили несколько контратак различных подразделений ВСУ. Противник потерял до 240 военнослужащих.

Накануне, 8 апреля, подразделение штурмового батальона Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) в составе Южной группировки войск штурмом взяло опорный пункт ВСУ на окраине Часова Яра.

5 апреля армия России вошла в пригород Часова Яра, в связи с чем командование ВСУ признало сложную для себя ситуацию в населенном пункте. Минобороны РФ тогда же сообщило про освобождение населенного пункта Водяное на авдеевском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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