Постпред РФ в Вене подтвердил назначение заседания МАГАТЭ по ЗАЭС на 11 апреля

Внеочередная сессия Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для обсуждения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС состоится 11 апреля. Эти данные 9 апреля подтвердил в своем Telegram-канале постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Подтверждено: внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ, посвященная последним опасным событиям на Запорожской АЭС, состоится в четверг (11 апреля. — Ред.) во второй половине дня», — написал Ульянов.

Украинские дроны 7 апреля несколько раз атаковали ЗАЭС. Прилет одного из них зафиксировали в районе столовой, второго — в районе грузового порта. Из-за этого пострадали три человека, а грузовик, разгружавший продукты, получил повреждения. На этой территории за 20 минут до атаки проходил плановый обход экспертов МАГАТЭ. Его глава Рафаэль Гросси назвал эти удары дронов безрассудными, но сама организация отметила, что случившееся не нарушило ядерную безопасность станции.

На следующий день, 8 апреля, над ЗАЭС был сбит еще один украинский дрон-камикадзе, который упал на крышу шестого энергоблока. 9 апреля произошла новая атака украинского БПЛА на станцию. Удар пришелся по крыше корпуса учебно-тренировочного центра (УТЦ), где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Никто не пострадал. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина уточнила в разговоре с «Известиями», что за 10 минут до этой атаки мимо УТЦ проехали сотрудники МАГАТЭ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в тот же день заявил, что Россия планирует добиться от МАГАТЭ оценок украинских атак на ЗАЭС. Он напомнил, что эксперты агентства находятся на станции именно для того, чтобы объективно оценивать ситуацию. Ульянов тогда сообщил, что РФ потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.