На Вязьме начали замену поврежденных после обрушения путепровода ж/д путей

На станции Вязьма в Смоленской области началась замена поврежденных железнодорожных путей после ЧП с автомобильным путепроводом. Как сообщили 9 апреля в Московской железной дороге (МЖД), специалисты прилагают все усилия, чтобы открыть движение до конца текущего дня.

«Железнодорожники расчистили пути от фрагментов путепровода и убрали свыше 450 т конструкций. В настоящее время ведется подготовка земляного полотна и укладка первого и второго главных путей. После этого будут проведены работы по восстановлению контактной сети. Открыть движение поездов планируется до конца дня», — указано на сайте МЖД.

Обрушение Панинского путепровода в Вязьме произошло 8 апреля. На мосту в тот момент находились два автомобиля. В результате погибла женщина, еще пять человек пострадали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Из-за обрушения автомобильного путепровода на ж/д пути было приостановлено движение поездов на перегоне Вязьма — Семлёво. В пресс-службе МЖД сообщили, что на период ликвидации последствий в обход были направлены 11 составов дальнего следования. Для пассажиров «Ласточек» организовали компенсационные автобусы. Они курсируют между станциями Семлёво и Вязьма.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что мост необходимо полностью разобрать. Он отметил, что в результате ЧП обрушились шесть из семи пролетов путепровода. Анохин добавил, что был поврежден газопровод, из-за чего 8 тыс. местных домовладений остались без газа. Также была повреждена линия связи.

В следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Смоленской области 9 апреля сообщили, что ремонт обрушившегося в Вязьме путепровода проводился в 2023 году. В ведомстве добавили, что следователи продолжают тщательный и детальный осмотр места происшествия.