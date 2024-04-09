Глава УЕФА Чеферин в ответ на критику напомнил о закупках Европой газа у России

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выступил против отстранения белорусов от соревнований, указав 8 апреля, что тогда придется отстранять все страны, которые покупают газ у России.

Таким образом он прокомментировал в разговоре с испанским изданием Info Libre информацию о том, что в конце 2022 года министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер направила в союз письмо, в котором требовала отстранить Белоруссию от участия во всех международных соревнованиях.

Чеферин отметил, что выступает против бойкотов, но в ситуации с Россией «просто не было другого выхода».

«Прежде всего ни один политик не будет говорить нам, что делать, и мы не будем слушать никаких политиков. Я против бойкотов, мне не нравятся ни бойкоты, ни запреты», — сказал президент УЕФА.

По его словам, политикам, которые заявляют, что всех, кто помогал России, следует отстранить, он задает вопрос: «Помогают ли России те, кто покупает газ? Должны ли мы изгнать все европейские страны, кто покупает газ?»

В октябре 2023 года министр спорта РФ Олег Матыцин предложил допустить белорусские клубы к участию в российских профессиональных лигах. Он отметил, что необходимо определить, какие клубы заинтересованы в присоединении, после чего можно начинать переговоры с руководителями соответствующих профессиональных лиг.

В декабре того же года пресс-служба УЕФА сообщила, что сборная России по футболу не включена в жеребьевку Лиги наций сезона-2024/25 и пропустит турнир. Национальная команда не выступит в официальных соревнованиях как минимум до марта 2025 года.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса.