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Специалисты проверят все дамбы в Свердловской области после ЧП в Орске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Все гидротехнические сооружения в Свердловской области проверят при подготовке к весеннему половодью, заявил 9 апреля заместитель губернатора региона Алексей Шмыков в своем Telegram-канале.

По его словам, он дал поручение об этом во вторник.

«Перед собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями совместно с контролирующими структурами поставил задачу обеспечить проверку всех гидротехнических сооружений, в том числе дамб и плотин, а также обеспечить непрерывный контроль и измерение уровня воды в водохранилищах», — написал он.

Особое внимание специалисты уделят объектам в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Белоярском, Талицком, Полевском городских округах и Нижнесергинском муниципальном районе. Их капитальный ремонт запланирован на текущий год.

Из данных уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды следует, что ЧС, вызванные высоким уровнем воды в реках, в Свердловской области не прогнозируются.

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В России в последнюю неделю наблюдается непростая ситуация с паводками в регионах. В Курганской области 8 апреля из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, а 9 апреля паводковые воды начали заливать подъезд к курганскому селу Звериноголовское, дорогу перекрыли.

В Кургане началась превентивная эвакуация жителей четырех микрорайонов, а также садоводств, находящихся в зоне возможного затопления из-за паводка.

Режим ЧС был введен также в Тюменской области. В Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. В регионе было затоплено около 10,1 тыс жилых домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. Оттуда были эвакуированы почти 6,4 тыс. человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

9 апреля президент России Владимир Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС России Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов. Также Куренков посетил Оренбургскую область для оценки ситуации в регионе. Затем он направился в Курганскую область, а далее у него запланирована поездка в Тюменскую.

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