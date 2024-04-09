Несовершеннолетняя девушка пострадала в пьяном ДТП в Иркутской области

В Тулунском районе Иркутской области в результате столкновения легковушки с деревом пострадала несовершеннолетняя девушка. Об этом региональное ГУ МВД России сообщает во вторник, 9 апреля.

Авария произошла около полуночи 8 апреля на автодороге Бурхун – Октябрьский. Предварительно установлено, что 19-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части и врезалась в дерево.

В салоне иномарки в момент ДТП находились две несовершеннолетние девушки-пассажирки. Одна из низ получила травмы, ее доставили в больницу. Вторая девушка не пострадала, пишет ИА IrkutskMedia.

В ходе разбирательства молодой автомобилист сообщил полицейским, что перед поездкой употреблял спиртное. Кроме того, выяснилось, что водительские права у него отсутствуют.

Ранее 9 апреля в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям», что на дорогах страны за прошедшие сутки зафиксировано 214 ДТП, в которых 27 человек погибли и 263 получили ранения. С участием несовершеннолетних произошло 28 ДТП.