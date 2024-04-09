Подросток погиб в ДТП с мотоциклом в Астраханской области
В Астраханской области в результате столкновения легковой машины и мотоцикла один подросток погиб, второго доставили в больницу. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Авария произошла на автодороге около села Байбек Красноярского района. Обстоятельства случившегося выясняются, на место случившегося выезжал прокурор района Никита Фомин.
«Прокуратура области ход процессуальной проверки по факту ДТП поставила на контроль. Также будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и исполнению законными представителями обязанности по воспитанию детей», — говорится в публикации ведомства.
Ранее, 15 марта, в Краснодаре произошла смертельная авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля. По данным полиции, водитель легкового автомобиля Omoda при перестроении не выдержал боковой интервал и столкнулся с мотоциклом Ducati. В результате аварии мотоциклист скончался в машине скорой помощи.