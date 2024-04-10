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Названы самые высокооплачиваемые рабочие специалисты в РФ

«Авито Работа»: самые высокооплачиваемые рабочие специалисты в РФ — дальнобойщики
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Эксперты «Авито Работы» изучили динамику средних зарплатных предложений по стране и выявили рейтинг рабочих профессий, по которым работодатели предлагают среднюю зарплату свыше 100 тыс. рублей. Результатами своих наблюдений они поделились с «Известиями» 10 апреля.

Отмечается, что за I квартал 2024 года самой высокооплачиваемой стала профессия водителя-дальнобойщика со средней предлагаемой зарплатой в 170 494 рублей. За квартал средние зарплатные предложения для новых работников выросли на 9%.

На 27% за квартал увеличились зарплатные предложения на позицию фрезеровщика, они составили 136 151 рубль в месяц в I квартале текущего года. Первую тройку самых высокооплачиваемых вакансий замыкает профессия бурильщика со средней предлагаемой заработной платой в 113 457 рублей в месяц. За квартал зарплатные предложения для новых специалистов выросли на 11%.

«Мы видим, что первая тройка самых высокооплачиваемых вакансий не изменилась по сравнению с исследованием за зимний период 2023/24 года. Дальнобойщикам, фрезеровщикам и бурильщикам продолжают предлагать конкурентные зарплаты, что свидетельствует о дефиците этих кадров на современном рынке труда. Так, спрос работодателей на водителей-дальнобойщиков вырос в полтора раза за квартал и в два раза за последний год, на фрезеровщиков — на 28% за квартал и в 2,3 раза за год», — прокомментировал директор категории «Рабочие и линейные профессии» сервиса Александр Сампетов.

За I квартал 2024 года в список рабочих вакансий с зарплатными предложениями свыше 100 тыс. рублей в месяц вошли: кафельщик со средними предлагаемыми зарплатами в 108 423 рублей, замерщик — 103 815 рублей, водитель самосвала — 102 895 рублей, плиточник — 102 580 рублей, автоэлектрик — 101 712 рублей, монолитчик — 100 000 рублей в месяц.

Почти двукратно за квартал выросли зарплатные предложения у сортировщиков — на 92% (100 971 рубль).

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1 апреля «Известия» писали со ссылкой на сервис «Работа.ру» об апрельском рейтинге самых высокооплачиваемых предложений от российских работодателей. В частности, в Сочи ищут специалиста по недвижимости с зарплатой от 500 тыс. до 1 млн рублей. Столько же готовы платить руководителю рекламного отдела в Москве.

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