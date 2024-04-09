Туск опроверг выделение $500 млн на скупку излишков зерна у фермеров

Польское правительство еще не приняло решение о выделении средств на скупку излишков зерна с местного рынка. Об этом 9 апреля в ходе брифинга, который транслировал телеканал TVP Info, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

«По этому вопросу еще нет решения. Завтра у меня назначена встреча с представителями министерства сельского хозяйства. Они представят подробные решения. Я должен получить стопроцентную уверенность, что трата такой большой суммы <...> удовлетворит польских аграриев», — добавил он.

Туск уточнил, что средства в случае их выделения надо предоставить тем фермерам, которые терпят убытки из-за открытия границ с Украиной, а не посредникам и транспортным фирмам.

Ранее в этот же день глава Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса отметил, что протесты польских фермеров, которые отстаивают свои интересы на сельскохозяйственном рынке Евросоюза, незначительны. По его мнению, аграриям следует отказаться от выращивания зерна в пользу других товаров.

Накануне ЕС предварительно согласовал ограничения на импорт сельхозпродукции с Украины. Беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции продлят до 5 июня 2025 года, однако ограничат по возможному объему ввозимой продукции.

Во многих странах ЕС несколько месяцев продолжаются акции протестов среди фермеров на фоне падения доходов в результате возросшего импорта сельхозпродукции с Украины и ограничений со стороны властей, вызванных зеленым курсом. Фермеры добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями альянса.

В феврале еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что убытки европейского аграрного сектора от либерализации торговли с Украиной за предыдущие два года составили €19 млрд.

В 2022 году ЕС разрешил Киеву поставлять продовольствие в страны объединения беспошлинно, что ударило по фермерам Венгрии, Польши, Словакии и некоторых других государств. Эти страны в одностороннем порядке ввели эмбарго на поставки зерна с Украины на свои внутренние рынки.