Водитель «УАЗа» ожидает суда за смертельный наезд на женщину в Чите
В Чите (Забайкальский край) завершено расследование уголовного дела о гибели женщины-пешехода при наезде автомобиля «УАЗ». Фигурантом по нему проходит 47-летний автомобилист из села Смоленка Читинского района, сообщает региональная прокуратура.
Наезд произошел вечером 16 января 2024 года на Карповском тракте. В районе остановки «Три тополя» водитель «УАЗ Хантер» не уступил дорогу женщине, пересекавшей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Машина сбила ее и переехала.
В результате ДТП женщина-пешеход получила различные травмы, от которых скончалась на месте, уточняет ИА ChitaMedia.
Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» завершено. Обвиняемый признал свою вину, а также выразил готовность «возместить родственникам погибшей компенсацию причиненного ущерба».
Максимальная санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Материалы дела переданы в Центральный районный суд города для рассмотрения.