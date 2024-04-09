МВД установило личность подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье

Сотрудники МВД России в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность мужчины, подозреваемого в нападении на полицейских в подмосковном Щелково. Об этом 9 апреля сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию», — указала Волк в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию разыскиваемого.

Она отметила, что МВД РФ просит граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Бурякова, сообщить о нем в ведомство по телефонам (496) 566-97-03 или 112. Предупреждается, что злоумышленник может быть вооружен, поэтому не следует вступать с ним в диалог или предпринимать самостоятельные попытки задержания.

О нападении на полицейских вечером 7 апреля сообщил источник «Известий». Отмечалось, что на правоохранителей — помощника участкового и оперуполномоченного — напали во время засады на наркодилеров. Нападавших было двое, они скрылись на черном мотоцикле. В результате один сотрудник полиции был убит на месте, второй — тяжело ранен, он находится в критическом состоянии в больнице.

Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев побывал на месте нападения в Ногинском районе Московской области, где местные жители рассказали ему, что полицейские сидели в засаде и караулили наркокурьера, потому что в лесу, предположительно, обнаружили пакет с наркотиками. Приехав, курьер открыл стрельбу по правоохранителям.

ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ по факту посягательства на жизнь полицейских. В тот же день правоохранители задержали 52-летнего подозреваемого, однако в ходе допросов в течение ночи он смог доказать свое алиби: за руль мужчина не садился с 2 апреля, а вечер дня, когда произошло нападение, он провел в гостях.

После, 8 апреля, в ГСУ СК России сообщили, что к нападению на полицейских Московской области может быть причастен Василий Б. 1990 года рождения. Предполагаемый преступник зарегистрирован в Москве, но сейчас его местонахождение неизвестно, он разыскивается.