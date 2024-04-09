Политолог заявил о росте западного давления на Сербию на фоне выборов в ЕП

Коллективный Запад увеличивает давление на Сербию, пытаясь на максимум использовать это перед выборами в Европейский парламент (ЕП), которые пройдут летом. Таким образом программный координатор Российского совета по международным делам Милан Лазович прокомментировал «Известиям» 9 апреля призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Сербии более тщательно согласовывать решения в области внешней политики с Евросоюзом (ЕС).

«С одной стороны, высказывание вполне логично. Оно идет в русле всей политики, которая проводилась за последние годы со стороны ЕС в отношении Сербии. Давление есть, оно постоянно растет, но здесь есть важный момент. На Западе пытаются использовать эту ситуацию по максимуму до выборов в Европарламент, которые должны состояться летом, потому что есть определенные прогнозы, что на них значительно укрепят свои силы евроскептики. Тогда уже, наверное, будет сложнее в том числе оказывать влияние на Белград. Пока еще ситуация позволяет, ее пытаются использовать по максимуму. При этом это также касается и выборов президента США, которые пройдут осенью», — считает Лазович.

Ранее в этот день президент Сербии Александр Вучич после встречи с Макроном сообщил, что Белград и Париж достигли договоренности по приобретению истребителей Rafale, контракты на покупку будут подписаны в ближайшие два месяца.

При этом 29 марта Вучич указывал, что страны Запада оказывают постоянное давление на Сербию из-за непризнания самопровозглашенного Косово, военного нейтралитета, отношения Белграда к украинскому конфликту и отказа от введения санкций против России.