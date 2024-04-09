IT-эксперт назвал самые популярные мошеннические схемы

Руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Александр Вураско назвал во вторник, 9 апреля, самые популярные мошеннические схемы в интернете.

По словам специалиста, глобально актуальные интернет-мошенничества можно поделить на две большие группы: те, которые используют позитивную мотивацию, и те, которые, наоборот, эксплуатируют страх. Он предупредил, что и в одном, и в другом случае задача мошенников одна — спровоцировать жертву на совершение необдуманных поступков.

«Первая категория является самой массовой — в нее попадают все фейковые схемы с различными подарками и розыгрышами. На протяжении последних двух лет одним из самых распространенных вариантов является схема с подарками от различных брендов: пользователю предлагают открыть виртуальную коробку и получить приз. Правда, для этого придется ввести данные банковской карты. Также популярны подарки от имени российских банков — такого рода фейковые ресурсы появляются буквально ежедневно», — поделился IT-эксперт в беседе с Lenta.Ru.

При этом телефонные мошенничества часто эксплуатируют негативную мотивацию. Эксперт отметил, что независимо от того, кем мошенники представляются жертве — сотрудниками банка, правоохранительных органов или мобильного оператора, — они сразу же сообщают о проблемах, требующих немедленного решения во избежание наступления тяжелых последствий.

«По состоянию на 2023–2024 годы именно телефонные мошенничества являются самой прибыльной отраслью криминального бизнеса. В ряде случаев ущерб, причиняемый одной жертве, может исчисляться десятками миллионов рублей», — добавил он.

Вураско уточнил, что в настоящее время наиболее актуальной является схема, когда перед звонком жертва получает в Telegram сообщение от фейкового аккаунта своего руководителя, который предупреждает о грядущем звонке.

«К сожалению, данный сценарий демонстрирует крайне высокую эффективность», — отметил эксперт.

Ранее в этот день депутат Госдумы Антон Немкин рассказал, что в беседе с неизвестными по телефону не следует произносить такие слова, как «да» и «подтверждаю», поскольку мошенники могут использовать запись голоса для подтверждения финансовых операций или заключения договоров, сообщает телеканал «360». Он призвал не отвечать на незнакомые номера, а если всё же пришлось, стоит сначала молчать и выслушать звонившего или использовать фразу «алло», «слушаю», а при малейшем подозрении сбросить, сообщается на сайте kp.ru.