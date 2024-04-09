Сразу шесть ледовых переправ вывели из эксплуатации в Приангарье
В Иркутской области за минувшие сутки закрыли сразу шесть ледовых переправ. Об этом пресс-служба регионального ГУ МЧС России сообщает во вторник, 9 апреля.
«Завершена эксплуатация переправ «Усть-Илга» на реке Илге в Жигаловском районе, «Верхнекалинина» на Нижней Тунгуске в Катангском районе, «Пашня – Кривая Лука» на Лене в Киренском районе, «Нижнеудинск – Заречье» на Уде в Нижнеудинском районе, «Куюмба» и «Полинчет – Кондратьево» на Чуне в Тайшетском районе», — говорится в сообщении.
Как уточняет ИА IrkutskMedia, решение о закрытии переправ принято в связи с потеплением и связанным с ним изменением структуры льда. Съезды к ледовым дорогам засыпаны, установлены знаки «Движение запрещено», убраны ограничительные вехи. На местах пока дежурят сотрудники ДПС.
По данным на 9 апреля, на территории Иркутской области продолжают функционировать 27 ледовых переправ.