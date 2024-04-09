Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса

Парламент Ирландии проголосовал за назначение лидера партии «Фине Гэл», входящей в коалиционное правительство страны, Саймона Харриса на должность премьер-министра республики. Трансляцию заседания 9 апреля на YouTube-канале вело агентство Reuters.

Его кандидатуру поддержали 88 парламентариев, против высказались 69, воздержавшихся не было.

«Я принимаю эту новую роль, готовый к вызовам и полный решимости», — сказал он.

37-летний Харрис встретится с президентом страны Майклом Хиггинсом и будет утвержден в должности главы правительства.

Саймон Харрис был избран лидером «Фине Гэл» 24 марта после того, как предыдущий глава партии и премьер-министр страны Лео Варадкар объявил об отставке с занимаемых постов.

Варадкар заявил об уходе в отставку с поста главы правительства страны и лидера партии Fine Gael 20 марта. Он пояснил, что причины решения носят как личный, так и политический характер, переизбрание правительства будет правильным шагом для будущего Ирландии.

Варадкар был избран на пост главы правительства дважды. Он занимал должность премьера страны с 2017 по 2020 год и с декабря 2022-го.